«Бостон» подписал новый контракт с Дебраском, ранее запросившим обмен в другой клуб

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини на официальном сайте сообщил, что клуб подписал новый контракт с форвардом Джейком Дебраском.
Соглашение 25-летнего хоккеиста заключено на два года, кэпхит — $ 4 млн в год.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Дебраск принял участие в 57 матчах, забросив 15 шайб и отдав 11 передач при общей полезности «-3».
Отметим, что в ноябре 2021 года Дебраск сделал запрос «Бостону» о переходе в новую команду. Тогда хоккеист сообщил, что ему необходима смена обстановки, и через своего агента подал запрос об обмене. Дебраск всё ещё хочет, чтобы его обменяли, но теперь есть надежда, что продление контракта поможет облегчить переход.
Дебраск был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 14-м номером.
- 21 марта 2022
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