Два 14-летних хоккеиста попали в больницу после драк во время матча юношеских команд
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Во время матча юношеских команд 2007 года рождения состоялось несколько драк, после которых два 14-летних хоккеиста команды «Созвездие» попали в больницу, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Встреча состоялась в воскресенье, 20 марта, в ледовом дворце «Радужный». В третьем периоде при счёте 9:1 в пользу «Ястребов» на площадке и за её пределами произошла серия драк. Хоккеисты «Созвездия» уступили в большем количестве схваток. Два 14-летних хоккеиста команды «Созвездие» после этого отправились в детскую Морозовскую больницу.
Врачи диагностировали у них множественные травмы головы и тела (у одного из них ещё и перелом носа) и отправили домой лечиться. Полиция уже начала свою проверку. Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.
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