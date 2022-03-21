Лямся — о 3:1 с «Трактором»: настоящая игра плей-офф. Смогли вернуться к своему хоккею

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина — 2022 (счёт в серии 2-1).



«Это была настоящая игра плей-офф. Смогли вернуться к своему хоккею, который ждём от команды. Полностью отдались игре и выиграли.



Что случилось с «Салаватом» в конце второго периода? Это был очень сложный момент. Мы упустили шанс забить пять на три. Нужно играть умнее. Должны были «убивать» игру. Внесли корректировки при игре пять на пять. У всех звеньев не получалась взаимосвязанная игра.



Думали о том, что нужно забить обязательно первыми? Не сказал, что думали об этом. Все мысли были связаны с хорошим началом.



Когда вернётся Антипин? Он уже начал тренироваться. В следующей игре мы его не увидим. Но далее он может к нам присоединиться.



Беспокоит физическое состояние Кадейкина? Не самая лучшая его игра в плей-офф.



У меня сейчас самая лучшая молодёжь, с которой когда-либо работал в своей карьере? Отмечу ключевой кураж и энергию. Пустозёров, Кузьмин, Пименов и Алалыкин классно смотрятся. Но им надо прибавлять. Им нельзя останавливаться», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».