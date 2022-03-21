Челябинцы забили в меньшинстве, но потерялись под сумасшедшим натиском соперника. Теперь они уступают в серии 1-2.

Настоящий «Салават» вернулся! Уфа сыграла в атаку, а у «Трактора» снова не нашлось идей

Игра «Салавата Юлаева» на старте серии с «Трактором» стала настоящим откровением не только для болельщиков, но и для многих экспертов. После массового отъезда легионеров уфимцы отказались от классической для себя атакующей модели в пользу надёжно выстроенной обороны.

В первом матче полуфинала Востока тактические модификации принесли результат: команда Томи Лямся воспользовалась невиданной пассивностью соперника и победила благодаря единственной заброшенной шайбе. Через день такой подход себя не оправдал: «Трактор» набрался смелости и выиграл – 4:1. При этом все четыре гола челябинцы оформили в неравных составах.

«Я не думаю, что Уфа будет играть так всю серию. Может быть, дома болельщики потребуют от команды более активной игры», – говорил «Чемпионату» трёхкратный чемпион мира Ирек Гимаев. И оказался прав. Местная публика включилась с первых минут третьего матча. «Салават» отреагировал – хотя и со значительным опозданием.

Гости начали заметно лучше. Усилиями в первую очередь Никиты Тертышного челябинцы едва не вышли вперёд: сперва нападающий опасно прострелил вдоль ворот, а затем сделал тонкую передачу на Ника Бэйлена, чей бросок с центра зоны попал под блок.

Юлаевцы приняли вызов: взвинтили темп, постарались взять шайбу под контроль, навязали силовую борьбу – и преуспели. Глеб Кузьмин, находясь в паре метров от ворот Романа Вилла, получил передачу от Степана Санникова и открыл счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» попытался отыграться по горячим следам. Отчасти план сработал: челябинцы получили большинство, но реализовать его не смогли. А после получили мощный ответ: Пётр Хохряков вышел «1 на 1». Форварду не хватило скорости и пришлось бросать с неудобной руки и под давлением защитника – с такой угрозой Вилл справился.

Главным героем другого эффектного момента стал Александр Кадейкин. 78-й номер уфимцев прокатился от своей синей линии почти до чужой лицевой, по пути накрутив четверых соперников. Правда, ничего, кроме внешнего изящества, его команда из этого эпизода не вынесла.

Следующий приём Кадейкина выглядел менее изысканно, но оказался куда более полезным. На четвёртой минуте второго периода центрфорвард просто бросил – мощно и низом. Вилл угрозу отразил, но добивание от Виктора Тихонова стало для него неразрешимой задачей – 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На волне успеха уфимцы заработали ещё несколько шансов в атаке. Массированное наступление прервало удаление Андрея Зубарева. Челябинцы неплохо разыгрывали шайбу, но обеспечить голкипера Александра Шарыченкова работой не сумели.

«Салават» возобновил агрессию на чужой половине площадки, ещё не дождавшись появления пятого игрока со скамьи штрафников. Хозяева настолько увлеклись, что лишили «трактористов» мыслей даже о контригре. Порой «трактористы» по несколько смен не могли хотя бы дотронуться до шайбы. Тем временем уфимские нападающие в интервале одной минуты организовали два импровизированных буллита. Сначала на рандеву с Виллом выскочил Пустозёров, следом – Хохряков. Оба раза чех был безукоризнен.

А потом в игру вмешались эмоции. «Салават» в бесконечных атаках потерял осмотрительность и на одну из смен вышел забивать вшестером, за что был наказан судьями. Однако «Трактор» в расстановке 5х4 провёл лишь 22 секунды – Томаш Гика на полной скорости въехал в Шарыченкова и уравнял составы. Затем Альберт Яруллин в результате словесной перепалки ударил клюшкой по лицу Пустозёрову. Полминуты уфимцы играли впятером против троих соперников, но не нашли ключей к воротам Вилла, а вдобавок к этому забыли о Гике. Чех выпорхнул из бокса для оштрафованных и, в отличие от Хохрякова и Пустозёрова, свой выход «1 на 1» реализовал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На третий отрезок встречи уфимцы вышли так, словно это им было необходимо отыгрываться. Хозяева не оставляли попыток упрочить своё преимущество. «Трактор» активизировался только во второй половине периода. Челябинцы соорудили стремительный контрвыпад с щелчком Яруллина, а в следующей атаке по разу обстреляли обе штанги.

За 2:20 до сирены гости получили хороший шанс утянуть игру в овертайм: Картаев нарушил правила в атаке. Первую минуту большинства «Трактор» потратил на то, чтобы закрепиться в зоне. Вторая получилась для хозяев более тревожной, но ничего свежего и опасного, за исключением бросков Ника Бэйлена, «Трактор» не придумал даже вшестером – и пропустил сам: пустые ворота поразил Николай Кулёмин. «Салават» во второй раз повёл в серии – 2-1.