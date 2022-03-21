Гатиятулин оценил игру «Трактора» в третьем матче 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:3) в плей-офф КХЛ.



«Третий матч плей-офф. Понимали, что играем в гостях. Ожидали, что соперник будет действовать более активно. План был, но где-то не получилось его выполнить. Тем не менее ребята старались и выкладывались в каждом эпизоде. Не всё получалось. В третьем периоде смогли чуть добавить и сыграть острее. Не хватило завершения. Готовимся к следующей игре.



Моментами чуть неправильно играли, и на выходе из зоны. В перерыве поправили, подкорректировали наши действия. Повторюсь, что создавали моменты, но не смогли их реализовать.



Сегодня меньше половины бросков дошли до створа. Настолько ли успешно оборонялся «Салават» либо виноваты игроки? Были моменты для броска, начали улучшать позицию.



Может, «Трактору» не хватило эмоций после такого второго матча в Челябинске? Возможно, да. Где-то нужно было больше концентрироваться на своей игре. Стали распыляться, и правильно сказали, что не хватило эмоций. Есть день, чтобы провести детальный разбор и устранить все ошибки.



Насколько велика вероятность того, что будут изменения в составе в четвёртом матче? Сейчас подумаем, кто в каком состоянии. Обсудим с медицинским и тренерским штабом.



Не кажется, что молодёжь «Салавата» больше мотивирована? Не могу сказать по игрокам «Салавата». Только по своей команде. Такой вопрос уже был — про желание. Повторюсь, что ни одного матча в сезоне ни один игрок не сыграл без желания. Ошибки есть, они есть в каждой игре и у каждого. Претензий по самоотдаче никогда не было.



Игра в большинстве была не очень. Можно ли назвать это главной причиной поражения? Конечно, готовимся и разбираем этот компонент к каждой игре. Где-то не хватило точной передачи и завершающего броска.



Сегодня игра часто скатывалась в размен, без обороны? Для болельщиков, понятно, интереснее, когда команды играют с акцентом на атаку, и мы хотим так же, но понимаем, что нельзя совсем открываться и бежать. Ребята тоже понимают, но немного заигрывались», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.