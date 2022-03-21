«Откуда такая стойкость? Не знаю, насмотрелся фильмов». Пустозёров — о стычке с Яруллиным

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров оценил игру с «Трактором» (3:1) в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Боевой матч получился. Сколько раз интервью давал, всегда говорю одинаково. «Трактор» отлично играл, хорошая команда. Мы действовали все вместе по плану, и он привёл нас к победе. Игра была фантастической, у нас лучшие болельщики. Играли с эмоциями, по-другому в Уфе нельзя.



Было много моментов, но не удалось забить. Почему? Здорово, что они у меня есть. Сам не до конца доиграл, надо дальше играть лучше, чтобы реализовывать.



Может быть, вам не хватает удачи Кузьмина? Я уже хочу у него вещь попросить поносить, чтобы игра пошла.



О чём говорил с Яруллиным? Казалось, что это бесконечный разговор. Игровой момент, небольшая потасовка. Он спросил: почему я уронил его клюшку? Я сказал, что так получилось. Игровой момент, после игры я только уважаю его. Мы не оскорбляли друг друга.

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Считаю себя воспитанником «Трактора»? Конечно. Я в Челябинске 10 лет отыграл. Гатиятулин – мой первый тренер.



Откуда такая стойкость в юном возрасте? Не знаю, насмотрелся фильмов, наверное, про стойкость», – цитирует Пустозёрова «Горобзор.ру».