«Аризона» забрала с драфта отказов НХЛ экс-голкипера «Сибири» Сятери

«Аризона Койотс» забрала с драфта отказов НХЛ бывшего вратаря «Сибири» Харри Сятери, сообщает в «Твиттере» журналист Стивен Уайно.
Ранее сообщалось, что финн заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».
4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь». Это произошло во время серии новосибирской команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в итоге вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после пяти матчей (1-4).
Напомним, голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл одну встречу, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.
- 21 марта 2022
-
22:07
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:13
-
21:08
-
20:54
-
20:37
-
20:23
-
20:03
-
19:50
-
19:39
-
19:21
-
19:03
-
18:57
-
18:50
-
18:28
-
18:23
-
18:14
-
17:40
-
17:29
-
17:17
-
16:56
-
16:42
-
16:28
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:53
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:47
-
12:35