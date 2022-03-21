«Аризона» забрала с драфта отказов НХЛ экс-голкипера «Сибири» Сятери

«Аризона Койотс» забрала с драфта отказов НХЛ бывшего вратаря «Сибири» Харри Сятери, сообщает в «Твиттере» журналист Стивен Уайно.



Ранее сообщалось, что финн заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».



4 марта 32-летний финский хоккеист покинул «Сибирь». Это произошло во время серии новосибирской команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в итоге вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после пяти матчей (1-4).



Напомним, голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл одну встречу, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.