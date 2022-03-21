«Сент-Луис» и «Детройт» произвели обмен четырьмя хоккеистами

«Сент-Луис Блюз» выменял защитников Ника Ледди и Люка Витковски у «Детройт Ред Уингз», взамен отдав форварда Оскара Сундквиста, защитника Джейка Уолмана и пик 2-го раунда драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года, сообщает официальный сайт НХЛ.
Отмечается, что «Детройт» удержит в ведомости 50% кэпхита Ледди — $ 2,75 из 5,5 млн. Его контракт истекает летом. В текущем регулярном сезоне он провёл 55 матчей, в которых набрал 16 (1+15) очков при показателе полезности «-33». Витковски в этом чемпионате сыграл всего один матч.
Сундквист принял участие в 41 матче, набрав 15 (4+11) очков. Уолман в 32 матчах набрал 6 (3+3) очков при общей полезности «+3».
«Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 77 очков после 61 матча. «Детройт» — на 11-м месте на Востоке, заработав 57 баллов за 62 встречи.
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