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«Каролина» выменяла форварда «Коламбуса» Макса Доми

«Каролина» выменяла форварда «Коламбуса» Макса Доми
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«Каролина Харрикейнз» выменяла нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Макса Доми, сообщает в «Твиттере» журналист Аарон Портцлайн.

По окончании сезона 27-летний форвард может получить статус неограниченно свободного агента, у хоккеиста заканчивается срок действия соглашения, по которому его кэпхит составляет $ 5,3 млн в год.

В текущем регулярном сезоне Доми принял участие в 53 матча, в которых набрал 32 (9+23) очка при показателе полезности "+2". Всего он провёл в регулярных чемпионатах 482 матча, забросив 99 шайб и отдав 208 передач при общей полезности "-12".

Доми был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2013 года клубом «Аризона Койотс» в первом раунде под общим 12-м номером. «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 88 очков после 62 матчей.

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