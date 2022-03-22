И. Никитин: долго ждать серию с ЦСКА не пришлось. Я ждал её — и она сразу случилась

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о том, ожидал ли он встретиться со своим бывшим клубом, – московским ЦСКА, уже в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Гагарина.
«Скажу так: я ждал эту серию, а она сразу случилась. Поэтому долго ждать не пришлось (смеётся. – Прим. «Чемпионата»). Интересно получилось. Жизнь – штука непредсказуемая. Может, даже хорошо, что в плей-офф мы сразу получили такой вызов, как серия с ЦСКА. Три матча были равными. Не буду говорить про удачу. Скажу про мастерство в завершении, ЦСКА в этом плане был сильнее. В обороне плюс-минус сыграли одинаково. По желанию, самоотдаче вопросов нет. Четвёртую игру мы провалили, здесь даже нет смысла что-то сочинять.
Факт налицо: они нас обыграли. Что здесь особо рассказывать? Мы пожелали им после серии дойти до конца. Со многими ребятами у меня сохранились тёплые отношения, мы многое вместе прошли. Двоякие чувства, такова жизнь», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, серия между «Локомотивом» и ЦСКА завершилась победой армейцев в четырёх матчах и проходом москвичей в следующий раунд.
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