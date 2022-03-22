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Никитин: мой контракт c «Локомотивом» рассчитан на два года. Конечно, хочу дальше работать

Никитин: мой контракт c «Локомотивом» рассчитан на два года. Конечно, хочу дальше работать
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о приходе в команду по ходу сезона, а также рассказал о своём будущем в ярославском клубе.

«На сколько сложно было принять команду в ходе сезона? Для меня это новый этап карьеры. Я думаю, что это интересно и полезно. Конечно, постепенно перестраивались, привыкали, адаптировались. Процесс не закончен, сейчас, весной, есть время поработать и подкорректировать определённые моменты.

Мой контракт рассчитан на два года. Конечно, хочу дальше работать. Мы с Юрием Николаевичем (Яковлевым. – Прим. «Чемпионата») переговорили, находимся в постоянном диалоге», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Локомотив» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/2022 на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 47 матчах. Уже в первом раунде Кубка Гагарина железнодорожники уступили в серии московскому ЦСКА (0-4).

«Каждый в «Локомотиве» не дотянул до своего максимума. Включая меня». Интервью с Никитиным «Каждый в «Локомотиве» не дотянул до своего максимума. Включая меня». Интервью с Никитиным
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