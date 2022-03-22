Дубль Маршана принёс «Бостону» победу над «Монреалем». У Романова – 11-е очко в сезоне

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 ОТ.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Монреаль» отличились Дэвид Савар и Йоэль Армиа, а за «Бостон» забивали Брэд Маршан и Коннор Клифтон, сравнявший счёт в матче за три минуты до конца основного времени. В овертайме точный бросок всё того же Маршана принёс «мишкам» победу.

22-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 19 минут 43 секунды и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1». Теперь на его счету 11 (3+7) очков в 60 матчах нынешнего сезона.