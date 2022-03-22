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Дубль Маршана принёс «Бостону» победу над «Монреалем». У Романова – 11-е очко в сезоне

Дубль Маршана принёс «Бостону» победу над «Монреалем». У Романова – 11-е очко в сезоне
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 ОТ.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Монреаль» отличились Дэвид Савар и Йоэль Армиа, а за «Бостон» забивали Брэд Маршан и Коннор Клифтон, сравнявший счёт в матче за три минуты до конца основного времени. В овертайме точный бросок всё того же Маршана принёс «мишкам» победу.

22-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 19 минут 43 секунды и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1». Теперь на его счету 11 (3+7) очков в 60 матчах нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Хаула, Клифтон) – 09:21 (5x5)   1:1 Савар (Романов, Байрон) – 28:49 (5x5)   2:1 Армиа – 41:13 (4x5)   2:2 Клифтон (Смит, Койл) – 57:01 (5x5)   2:3 Маршан (Хаула) – 60:34 (3x3)
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