Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галкин: Шарыченков и Федотов показывают, что когда россиянам доверяют, то всё получается

Галкин: Шарыченков и Федотов показывают, что когда россиянам доверяют, то всё получается
Комментарии

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал о прошедшем сезоне КХЛ, а также о подготовке к следующему чемпионату.

«Как оценю прошедший сезон? Есть и плюсы, и минусы. Положительный момент в том, что удалось провести солидное количество матчей в КХЛ, где-то, надеюсь, помочь команде, сделать заявку на закрепление в лиге. К сожалению, мы не смогли завоевать путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина, хотя шансы у „Автомобилиста“ были, по потерянным очкам рассчитывали на плей-офф, но всё остановила пандемия.

Чтобы не терять время и игровую практику, весной принял участие в плей-офф ВХЛ, постарался помочь фарм-клубу „Автомобилиста“ — »Горняку-УГМК". Тоже полезный опыт.

Перед стартом серии с «Югрой» главный тренер Ханты-Мансийска Вадим Епанчинцев назвал меня одним из лучших молодых вратарей КХЛ? Приятно, когда знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне известный тренер тебя отмечает. Но меня эти слова не расслабили, настрой у всей команды на «Югру» был максимальный. Прекрасно понимали, что это клуб уровня КХЛ — точно не слабее «Нефтехимика» или «Сибири». Перед нашей встречей победная серия «Югры» насчитывала 21 матч, что говорит о многом.

Многие говорят, что в КХЛ заранее отдают предпочтение голкиперам-легионерам? Я только начинаю свою карьеру в КХЛ, мне трудно судить. Но более опытные ребята говорили, что легионерам в КХЛ чуть полегче, к ним больше доверия.

Хотя примеры Шарыченкова или Ивана Федотова из ЦСКА говорят о том, что когда россиянам дают полноценный шанс, то всё у них получается. Только изначально нужны равная конкуренция — и доверие.

Какая теперь вратарская ситуация в «Автомобилисте»? Знаю, что Дмитрий Шикин вроде бы расторг контракт и будет менять команду. Но, честно говоря, слежу прежде всего за собой, за своими тренировками.

Беспокоит, что до следующего сезона ещё почти полгода, поэтому надо хорошо поработать в апреле на двухнедельном сборе в Екатеринбурге. Плюс уже готовлю личный тренировочный план, чтобы в июле прибыть в тренировочный лагерь «Автомобилиста» в полной боевой готовности", — цитирует Галкина Russia-Hockey.ru.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022