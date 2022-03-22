Галкин: Шарыченков и Федотов показывают, что когда россиянам доверяют, то всё получается

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал о прошедшем сезоне КХЛ, а также о подготовке к следующему чемпионату.



«Как оценю прошедший сезон? Есть и плюсы, и минусы. Положительный момент в том, что удалось провести солидное количество матчей в КХЛ, где-то, надеюсь, помочь команде, сделать заявку на закрепление в лиге. К сожалению, мы не смогли завоевать путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина, хотя шансы у „Автомобилиста“ были, по потерянным очкам рассчитывали на плей-офф, но всё остановила пандемия.



Чтобы не терять время и игровую практику, весной принял участие в плей-офф ВХЛ, постарался помочь фарм-клубу „Автомобилиста“ — »Горняку-УГМК". Тоже полезный опыт.



Перед стартом серии с «Югрой» главный тренер Ханты-Мансийска Вадим Епанчинцев назвал меня одним из лучших молодых вратарей КХЛ? Приятно, когда знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне известный тренер тебя отмечает. Но меня эти слова не расслабили, настрой у всей команды на «Югру» был максимальный. Прекрасно понимали, что это клуб уровня КХЛ — точно не слабее «Нефтехимика» или «Сибири». Перед нашей встречей победная серия «Югры» насчитывала 21 матч, что говорит о многом.



Многие говорят, что в КХЛ заранее отдают предпочтение голкиперам-легионерам? Я только начинаю свою карьеру в КХЛ, мне трудно судить. Но более опытные ребята говорили, что легионерам в КХЛ чуть полегче, к ним больше доверия.



Хотя примеры Шарыченкова или Ивана Федотова из ЦСКА говорят о том, что когда россиянам дают полноценный шанс, то всё у них получается. Только изначально нужны равная конкуренция — и доверие.



Какая теперь вратарская ситуация в «Автомобилисте»? Знаю, что Дмитрий Шикин вроде бы расторг контракт и будет менять команду. Но, честно говоря, слежу прежде всего за собой, за своими тренировками.



Беспокоит, что до следующего сезона ещё почти полгода, поэтому надо хорошо поработать в апреле на двухнедельном сборе в Екатеринбурге. Плюс уже готовлю личный тренировочный план, чтобы в июле прибыть в тренировочный лагерь «Автомобилиста» в полной боевой готовности", — цитирует Галкина Russia-Hockey.ru.