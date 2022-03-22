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Mtvuutiset: «Йокерит» планирует вернуться в финскую хоккейную лигу в следующем сезоне

Mtvuutiset: «Йокерит» планирует вернуться в финскую хоккейную лигу в следующем сезоне
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Финский «Йокерит», ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге, планирует вернуться в чемпионат Финляндии, сообщает Mtvuutiset.

«Йокерит» покинул состав участников КХЛ в феврале 2022 года, после чего московский «Спартак» получил прямую путёвку в следующий раунд Кубка Гагарина — 2022.

На данный момент нет точной информации, будет ли команда играть в какой-либо лиге в следующем сезоне. «Йокерит», выигравший шесть чемпионатов Финляндии, в последний раз выступал в финской лиге в 2014 году.

«Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/2015, наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.

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