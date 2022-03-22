Тальбо: Флёри пошёл ва-банк ради «Миннесоты», теперь мы должны пойти ва-банк ради него

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:0) прокомментировал обмен в клуб вратаря Марка-Андре Флёри.
«Я знал, что буду играть сегодня, что бы ни случилось. Генеральный менеджер Билл Герин очень хорошо общался со мной и давал мне знать, что происходит, держал меня в курсе, так что я должен отдать должное Билли. Он заключил важную сделку для клуба и пошёл ва-банк, но это всё идёт на пользу команде, на самом деле.
Флёри? Мы должны знать, что он пошёл ва-банк ради нас, и теперь мы должны пойти ва-банк ради него. Это просто одна из таких вещей. Я знал, что играю. Я просто сосредоточился на своей игре. Знаю, что мы будем делить ворота, поэтому я просто выхожу и играю, а когда будет играть он, то я буду просто поддерживать его», — цитирует Тальбо официальный сайт НХЛ.
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