Президент ИИХФ Тардиф сообщил дату принятия решения о месте проведения ЧМ-2023
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с местом проведения чемпионата мира 2023 года.
«Решение будет принято на последней неделе апреля», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Чемпионат мира 2023 года должен пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Ранее совет ИИХФ принял решение отозвать у Федерации хоккея России (ФХР) право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Новосибирске и Омске в декабре 2022-го — январе 2023 года.
Российские команды также пропустят чемпионат мира — 2022, молодёжный и юниорский чемпионат мира — 2022, а также женский молодёжный чемпионат мира — 2022. Также санкции коснулись Федерации хоккея Беларуси.
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