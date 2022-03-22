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Президент ИИХФ Тардиф сообщил дату принятия решения о месте проведения ЧМ-2023

Президент ИИХФ Тардиф сообщил дату принятия решения о месте проведения ЧМ-2023
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с местом проведения чемпионата мира 2023 года.

«Решение будет принято на последней неделе апреля», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Чемпионат мира 2023 года должен пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Ранее совет ИИХФ принял решение отозвать у Федерации хоккея России (ФХР) право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Новосибирске и Омске в декабре 2022-го — январе 2023 года.

Российские команды также пропустят чемпионат мира — 2022, молодёжный и юниорский чемпионат мира — 2022, а также женский молодёжный чемпионат мира — 2022. Также санкции коснулись Федерации хоккея Беларуси.

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