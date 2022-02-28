ИИХФ лишила Россию МЧМ-2023, а также отстранила от соревнований вместе с Беларусью

Международная федерация хоккея (ИИХФ) провела внеочередное заседание, в результате которого лишила российскую и белорусскую хоккейные федерации членства, сообщается на официальном сайте организации.



Сообщается, что ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.



Россия лишилась прав на проведение молодёжного чемпионата мира, который должен был состояться в декабре 2022 — январе 2023 года в Новосибирске и Омске. В ближайшие месяцы ИИХФ начнёт переговоры, чтобы найти новую страну-хозяйку соревнований.



Российские команды не примут участия в молодёжном чемпионате мира 2022 года, чемпионате мира по хоккею — 2022 среди юношей до 18 лет, а также молодёжном женском чемпионате мира — 2022.



Эти действия были инициированы советом ИИХФ, чтобы позволить обеспечить безопасность соревнований и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, сообщается в заявлении.