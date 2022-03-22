Американский журналист не внёс «Тампу» в число явных претендентов на Кубок Стэнли

Обозреватель The Athletic Дом Лущишин оценил шансы команд НХЛ на Кубок Стэнли после дедлайна. «Тампа-Бэй Лайтнинг», по его мнению, не входит в число фаворитов и явных претендентов на победу в плей-офф. Журналист считает главным фаворитом в борьбе за кубок «Колорадо Эвеланш», претенденты — «Флорида Пантерз» и «Калгари Флэймз».

«Должны ли действующие чемпионы быть выше? Вероятно, да. Модели хорошо умеют считать, но они не знают, что «Лайтнинг» — проверенные победители плей-офф, а «Торонто» — проклят. По крайней мере, их нужно было бы поменять местами, верно? Как бы то ни было, никто не будет кричать на меня…

Одной из причин этого может быть то, что «молнии» знают, что нужно для победы, и немного спокойнее относятся к заключительной части сезона. Мы видели это много раз в прошлом от других элитных команд, когда им было скучно ждать плей-офф, и то же самое может происходить здесь с двукратным действующим чемпионом. Это может помочь объяснить некоторые более слабые результаты в последнее время, и не будет шоком, если «Тампа» серьёзно прибавит, когда это действительно понадобится. Например, мы не рассчитываем на Брейдена Пойнта и Никиту Кучерова так же сильно, как в прошлые годы, но я не ставлю против каждого из них в плей-офф.

В распоряжении «Лайтнинг» — хорошая глубина состава, и это подкреплено двумя ключевыми приобретениями в дедлайн: одно понравилось (Брэндон Хагель), а другое — нет (Ник Пол). Это идеально отражает работу, которую «Тампа» проделала в дедлайн 2020 года, приобретя одного фаворита (Блейка Коулмана) и одного головокружительного игрока (Баркли Гудроу). И то и другое было важно для образа команды, и я почти не сомневаюсь, что сейчас не удалось сделать что-то похожее. Всё дело в создании сильного звена для форчекинга, и это трио с недооценённым Россом Колтоном в центре должно преуспеть в этой роли.

Защита также является сильной стороной команды благодаря лучшему леворукому игроку в лиге, который относительно уязвимо играет правой рукой. Виктор Хедман демонстрирует одно из лучших выступлений в своей карьере, и я опять же не против него.



Добавим к этому списку Андрея Василевского — и вот «Тампа» по-прежнему остаётся пугающей. Хватит ли этого для третьего кубка? Есть сомнения, и это примечательно, потому что шансы команды были очень высоки в каждом из двух предыдущих плей-офф. На сей раз проблема не столько в «Лайтнинг», сколько в остальной части лиги, которая стала сильнее, дабы догнать «Тампа-Бэй». На бумаге кажется, что такие клубы, как «Флорида», «Калгари» и «Торонто», теперь сделали достаточно, а «Колорадо» — уже давно, после выигрыша президентского трофея в прошлом сезоне. Посмотрим, совпадёт ли то, что на бумаге, с тем, что происходит на льду», — цитирует Лущишина The Athletic.