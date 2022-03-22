Вернувшийся в «Вашингтон» Юханссон на тренировке попал в звено к Овечкину и Кузнецову

Нападающий Маркус Юханссон, вернувшийся в «Вашингтон Кэпиталз» после обмена из «Сиэтл Кракен», на тренировке попал в первое звено команды, сообщает в «Твиттере» журналист Том Гуллитти.
В тройке нападения шведский форвард составит компанию российским игрокам — Александру Овечкину и Евгению Кузнецову.
Напомним, вчера, 21 марта, в дедлайн обменов в НХЛ «Сиэтл» отдал «столичным» 31-летнего Юханссона. Швед выступал за «Кэпиталз» с 2010 по 2017 год.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Юханссон провёл 51 матч, набрав 23 (6+17) очка при показателе полезности «-22». Также швед выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз» и «Миннесоту Уайлд».
Всего на счету Юханссона 735 матчей в регулярных сезонах НХЛ, в которых он набрал 401 (141+260) балл при общей полезности «-49».
Ближайший матч «Вашингтон» проведёт в ночь с 22 на 23 марта дома с «Сент-Луис Блюз». Старт встречи запланирован на 2:00 мск.
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