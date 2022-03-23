Ротенберг спорил с судьями, Юран и Ковальчук увидели победу СКА. Лучшие фото

Вчера, 22 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Таким образом, СКА вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится послезавтра, 24 марта. Он также пройдёт в Москве.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче.



«Команда выполнила установку на игру. Где-то нам нужно было быть тактически более гибкими — упрощать игру, больше бросать, закрывать вратаря. Мы это делали. В целом ребята молодцы. Отдельная благодарность команде и болельщикам.



У нас разыгрываются лидеры? Нет предела совершенству. Ребята однозначно могут играть намного лучше. Против наших лидеров идёт плотная игра, применяется персональная опека, что даёт шанс другим нашим игрокам. У нас четыре ровных звена, все могут забить. Поэтому это шанс для других игроков. А в целом ребята молодцы, они стараются», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.