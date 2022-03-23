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Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Оттаву»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:0.

За хозяев льда забрасывали Скотт Мейфилд, Андерс Ли и Зак Паризе. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 24 сейва, сохранив свои ворота «сухими».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду. Встреча состоится в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 02:30 мск. «Оттава» сыграет с «Виннипег Джетс» в гостях. Игра пройдёт в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 03:00 мск.

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НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мейфилд (Нельсон, Ли) – 49:49 (5x5)   2:0 Ли (Нельсон, Сизикас) – 57:25 (5x5)   3:0 Паризе (Мейфилд, Нельсон) – 59:13 (en)
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