Голкипер «Вашингтона» Ванечек совершил блестящий сейв в прыжке в матче с «Сент-Луисом»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек отметился ярким сейвом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:5).

В начале второго периода российский форвард «музыкантов» Павел Бучневич выкатился на убойную позицию, но вместо броска выложил шайбу на своего партнёра Джордана Кайру – тот оказался перед полупустым углом ворот, чуть промедлил и позволил голкиперу хозяев Ванечеку совершить эффектный сейв. Чешский вратарь в прыжке поймал шайбу в ловушку.

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В этом матче в составе «Вашингтона» забивали Том Уилсон и российский нападающий Евгений Кузнецов. За «Сент-Луис» забивали Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Дэвид Перрон, поразивший пустые ворота.