В матче с «Сент-Луисом» Евгений обновил личный рекорд по результативной серии и движется по графику лучшего результата по голам в регулярке.

Кузнецов просто неудержим в сезоне НХЛ! Россиянин идёт на лучший год в своей карьере

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан в прошедший дедлайн сделал ставку на усиление шведского легиона в столичной команде. Компанию Никласу Бекстрёму и травмированному Карлу Хагелину в столице США составили выменянный из «Сиэтла» Маркус Юханссон и приобретённый из «Аризоны» Юхан Ларссон. Разумеется, главным трансфером из этих двух для «Вашингтона» стало возвращение в команду 31-летнего Юханссона.

13 лет назад «Вашингтон» потратил на уроженца Ландскроны довольно высокий 24-й выбор в первом раунде драфта НХЛ. И на протяжении следующих семи сезонов Маркус верой и правдой служил столичной команде, сумев оставить яркий след в истории клуба. Юханссон сыграл свыше 500 матчей за «Кэпиталз», в лучшем из сезонов набрав 58 очков в 82 матчах регулярки. Примечательно, что именно после лучшего сезона в карьере (2016/2017) Маркус и покинул «Вашингтон», будучи обменянным в «Нью-Джерси».

«Я не был к этому готов. Для меня это большой шок. Узнал об обмене только когда проснулся», — сетовал удивлённый Юханссон, когда узнал, что «Кэпиталз» оценили его вклад в два выбора на драфте НХЛ – во втором и третьем раундах.

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После ухода из «Вашингтона» 31-летний нападающий успел поиграть за «Нью-Джерси», «Бостон», «Баффало», «Миннесоту» и «Сиэтл», но ни в одной из команд не смог задержаться больше, чем на полтора сезона. Примечательно, что на протяжении практически всего этого времени в «Вашингтоне» так или иначе изучали возможность возобновления сотрудничества со своим бывшим игроком, но каждый раз переход срывался. Но на сей раз Маркус всё-таки вернулся в столичную команду и сразу же обнаружил себя в первой тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым на предматчевой тренировке перед домашней встречей с «Сент-Луисом».

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Забегая вперёд, сразу констатируем, что первый матч Юханссона после возвращения в «Вашингтон» удачным не получился. Хотя начало встречи и сложилось вполне успешно для хозяев «Кэпитал Уан-Арены». На девятой минуте первого периода подопечные Питера Лавиолетта реализовали большинство – атакующий защитник Джон Карлсон нашёл передачей Евгения Кузнецова, российский форвард прицелился и кистевым броском переиграл Вилле Хуссо. Финский голкипер был близок к отражению шайбы, но та рикошетом от амуниции предательски перелетела ему за спину и влетела в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В последнее время очки буквально липнут к воспитаннику челябинского хоккея. Благодаря заброшенной шайбе в сегодняшнем матче с «блюзменами» Кузнецов продлил результативную серию до 10 встреч, обновив личный рекорд по этому показателю. Столь длинный отрезок с набранными очками Евгений начал ещё 4 марта, когда поразил ворота «Каролины» (4:0). С тех пор 29-летний форвард набрал 13 очков в 10 матчах, забросив на этом отрезке шесть шайб и сделав семь голевых передач. Ранее в заокеанском этапе карьеры Евгений никогда не отмечался результативными действиями на протяжении 10 матчей кряду.

Стоит заметить, что Кузнецов также является автором самой длинной серии с набранными очками среди всех игроков «Кэпиталз» в нынешнем сезоне. Близок челябинец и к установлению личного рекорда по голам в одной регулярке. Сегодняшняя шайба стала для него уже 22-й в 62 матчах, что является вторым показателем для форварда. Личный снайперский рекорд Кузнецов установил в сезоне-2017/2018, когда забросил 27 шайб, сыграв 79 матчей в регулярке. Годом спустя Кузнецов отличился 21 раз, проведя 76 матчей. Сейчас Евгений просто неудержим и идёт по графику, позволяющему ему рассчитывать на проведение лучшей регулярке в карьере. В гладкой части сезона «Вашингтону» осталось сыграть 17 матчей, и за это время Кузнецову нужно забросить минимум пять шайб.

Впрочем, на этом приятные новости для «Вашингтона» в матче с «Сент-Луисом» были практически исчерпаны. Уже через три минуты Брэндон Саад восстановил равновесие на табло. До перерыва соперники ещё успели обменяться заброшенными шайбами – Том Уилсон снова вывел вперёд столичных, но Райан О’Райлли использовал большинство, отправив команды в раздевалки при счёте 2:2.

Ключевые события в матче произошли во втором периоде, уже в самом начале которого гости должны были выходить вперёд. «Музыканты» смогли поймать «столичных» в контратаке, убежав «трое против одного». Россиянин Павел Бучневич выкатился на убойную позицию, но вместо броска выложил шайбу на своего партнёра Джордана Кайру – тот оказался перед полупустым углом ворот, чуть промедлил и позволил голкиперу хозяев Витеку Ванечеку совершить эффектный сейв для фоторепортёров. Чешский вратарь в прыжке поймал шайбу в ловушку.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Но через несколько минут уже и Ванечек не смог помешать «Сент-Луису» повести в счёте. Чешский вратарь отразил шайбу после первого броска канадского форварда Брэйдена Шенна, но атака гостей на этом не завершилась. Первым на отскоке оказался всё тот же Шенн, и подобрав игровой снаряд, 30-летний нападающий не стал тянуть с продолжением, а моментально выложил шайбу на накатившегося на штангу Натана Уолкера, которому оставалось уже не промахнуться мимо абсолютно пустых ворот. Гол Уолкера оказался победным в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Через семь минут Шенн отличился уже самостоятельно, а окончательный счёт в третьем периоде установил Дэвид Перрон, поразивший пустые ворота. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду чуть больше 20 минут (20.23) и завершил матч с показателем полезности «-2», не сумев продлить серию с заброшенными шайбами – она прервалась на отметке в четыре встречи. Возвращенец Юханссон получил почти 18 минут игрового времени, но очками разжиться не сумел, заработав «-1» в графе полезности. А для всего «Вашингтона» это поражение стало вторым подряд в нынешнем сезоне.