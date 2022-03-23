Разин: в этом сезоне у «Северстали» была действительно команда

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своём телеграм-канале рассказал о том, как проводит отпуск.

«Всем доброе утро! У меня всё хорошо! Отдыхаю. Вчера отключили мне VPN. Теперь я только здесь.



Извиняюсь перед корреспондентами, которые просят дать интервью. Говорить мне на данный момент нечего.

Если подводить итоги сезона, то могу сказать, что команда Северсталь сделала шаг вперёд. По итогам сезона мы заняли 9-е место. Если брать бюджет и место в таблице – это прыжок выше головы… но я был уверен, что как минимум первый раунд нам покорится. Не получилось.

Винить команду, я не могу, потому что в этом сезоне у нас была действительно команда!

Показательный момент: второй период пятого матча с Динамо. При счёте 0:3 ни один хоккеист не перестал верить в победу. Пересмотрите отрезок после того как счёт стал 2:3… посмотрите на лица наших ребят, на их эмоции. На эмоции Влада Подъяпольского, после того как я его заменил, и ставил на буллиты. Вот показатели коллектива, показатели классной атмосферы внутри команды.

Пусть мы проиграли серию, но мы выиграли последнюю домашнюю игру для болельщиков. Устроили жителям Череповца праздник! Этот сезон должен остаться в памяти именно этой победой!», – написал Разин.

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