Агент оценил вероятность отъезда российских хоккеистов в европейские лиги
Поделиться
Хоккейный агент Александр Черных ответил на вопрос о вероятности отъезда российских хоккеистов в европейские чемпионаты.
«Всё будет зависеть от визового режима. Если визовый режим не позволит и сюда не приедут легионеры из европейских лиг, то, конечно, некоторые российские ребята поедут. Опять же, если это позволят страны ЕС. Вопрос, будут ли места для российских игроков в Европе. Возможно, они будут, но мы не знаем, в каком количестве. Сейчас всё меняется каждый день. Будем отталкиваться от ситуации, которая будет на данный момент», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее КХЛ стали покидать легионеры.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 23 марта 2022
-
11:49
-
11:22
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:00
-
08:42
-
08:08
-
07:39
-
07:00
-
06:45
-
06:41
-
06:32
-
06:28
-
06:08
-
05:42
-
05:33
-
05:26
-
05:10
-
04:57
-
04:56
-
04:56
-
04:37
-
04:36
-
04:28
-
03:48
-
02:49
-
01:49
- 22 марта 2022
-
23:50
-
23:28
-
23:00
-
22:45
Партнерский контент