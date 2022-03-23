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Агент оценил вероятность отъезда российских хоккеистов в европейские лиги

Агент оценил вероятность отъезда российских хоккеистов в европейские лиги
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Хоккейный агент Александр Черных ответил на вопрос о вероятности отъезда российских хоккеистов в европейские чемпионаты.

«Всё будет зависеть от визового режима. Если визовый режим не позволит и сюда не приедут легионеры из европейских лиг, то, конечно, некоторые российские ребята поедут. Опять же, если это позволят страны ЕС. Вопрос, будут ли места для российских игроков в Европе. Возможно, они будут, но мы не знаем, в каком количестве. Сейчас всё меняется каждый день. Будем отталкиваться от ситуации, которая будет на данный момент», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее КХЛ стали покидать легионеры.

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