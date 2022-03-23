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Паремузов: клубы КХЛ взяли паузу в плане финансового обсуждения контрактов

Паремузов: клубы КХЛ взяли паузу в плане финансового обсуждения контрактов
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Хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал финансовую ситуацию с контрактами в КХЛ, а также рассказал о том, могут ли легионеры приезжать в Россию.

«У меня пока информация, что клубы в плане финансового обсуждения контрактов взяли вполне понятную паузу. Контрактная история не началась. По легионерам моя точка зрения такова, что никто им не будет запрещать сюда приезжать, а что касается европейских историй, то здесь у каждого своя песня. Например, в Латвии сейчас запретили играть россиянам, а в Швеции – нет. Повторюсь, здесь отдельная история везде», – сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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