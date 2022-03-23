ЦСКА отыгрался с 0:3 в матче с московским «Динамо»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и ЦСКА. К середине третьего периода ничья — 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Динамовцы к 18-й минуте матча выигрывали со счётом 3:0. У ЦСКА получилось отыграться.
На 19-й минуте Андрей Светлаков забил первый гол армейцев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 31-й минуте Михаил Григоренко сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 42-й минуте Павел Карнаухов сравнял счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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