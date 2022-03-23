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ЦСКА отыгрался с 0:3 в матче с московским «Динамо»

ЦСКА отыгрался с 0:3 в матче с московским «Динамо»
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и ЦСКА. К середине третьего периода ничья — 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамовцы к 18-й минуте матча выигрывали со счётом 3:0. У ЦСКА получилось отыграться.

На 19-й минуте Андрей Светлаков забил первый гол армейцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 31-й минуте Михаил Григоренко сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 42-й минуте Павел Карнаухов сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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