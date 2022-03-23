Сергей Фёдоров прокомментировал выход ЦСКА в финал Западной конференции

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (6:3, 4-0) прокомментировал выход в финал Западной конференции.

«Непростое начало и для тренерского штаба, и для команды. Можно сказать, в первый раз оказался в такой ситуации, хотя команда была готова. Это хоккей, без ошибок не обойтись. Рад за ребят, что смогли перестроиться. Концовку даже первого периода — последние 7-9 минут — мы уже играли в свой хоккей. Это дало надежду, но разговор после первого периода был серьёзный.

У нас состоялся определённый разговор, где-то и на повышенных тонах, это нормальная ситуация. Обратили внимание на наших ведущих игроков и на тех игроков, которые обязаны были прибавить в исполнении своих прямых обязанностей, завестись, понять, что хоккей — это единоборства. В основном единоборства — это один на одного.

Команда правильно среагировала не только на повышенный тон, но вспомнила, как мы умеем играть, делать элементы с шайбой или без шайбы достаточно легко и свободно. Может, поэтому со стороны смотрелось, что во втором периоде наша команда играла хладнокровно. Хотя пару слов об этом мы сказали после первого периода.

Соперник был хорош, организован, были близкие матчи, счёт мог быть и в ту и в другую сторону. Рад за нас, смогли среагировать, забить голы, ребята из третьего-четвёртого звена внесли хорошую лепту. Идём дальше», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.