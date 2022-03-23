Алексей Кудашов прокомментировал своё будущее в стане московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4) прокомментировал своё будущее в стане бело-голубых.

«Есть ли надежда, что буду работать дальше? Не знаю, есть акционеры, владельцы. Как решат, так и будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА, вышедшего в финал Западной конференции. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.