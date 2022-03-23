Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Кудашов прокомментировал своё будущее в стане московского «Динамо»

Алексей Кудашов прокомментировал своё будущее в стане московского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4) прокомментировал своё будущее в стане бело-голубых.

«Есть ли надежда, что буду работать дальше? Не знаю, есть акционеры, владельцы. Как решат, так и будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА, вышедшего в финал Западной конференции. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.

Новость по теме
ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил московское «Динамо» из плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4-0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022