Алексей Кудашов прокомментировал своё будущее в стане московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4) прокомментировал своё будущее в стане бело-голубых.
«Есть ли надежда, что буду работать дальше? Не знаю, есть акционеры, владельцы. Как решат, так и будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА, вышедшего в финал Западной конференции. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.
- 23 марта 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:31
-
23:30
-
23:21
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:54
-
21:30
-
21:25
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:23
-
19:00
-
18:40
-
18:27
-
18:20
-
18:13