Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе «Торонто» забивали Мичелл Марнер, Пьер Энгвалль и российский нападающий Илья Михеев. Российский защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
За «Нью-Джерси» забивали Дэймон Сиверсон и Нико Хишир. Белорусский нападающий Егор Шарангович завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Торонтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.
В следующем матче «Торонто» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 27 марта.
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