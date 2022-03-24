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Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»

Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Торонто» забивали Мичелл Марнер, Пьер Энгвалль и российский нападающий Илья Михеев. Российский защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Нью-Джерси» забивали Дэймон Сиверсон и Нико Хишир. Белорусский нападающий Егор Шарангович завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Торонтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 27 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Сиверсон (Братт, Хишир) – 25:03 (5x4)   1:1 Михеев (Керфут) – 32:30 (4x5)   1:2 Хишир (Хьюз, Хэмилтон) – 33:56 (5x5)   2:2 Марнер (Мэттьюс, Бантинг) – 34:54 (5x5)   3:2 Энгвалль – 55:18 (4x5)
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