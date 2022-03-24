Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Торонто» забивали Мичелл Марнер, Пьер Энгвалль и российский нападающий Илья Михеев. Российский защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Нью-Джерси» забивали Дэймон Сиверсон и Нико Хишир. Белорусский нападающий Егор Шарангович завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Торонтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 27 марта.