Бабаев — о контрактах в КХЛ: мы живём в России и не можем существовать отдельно от неё

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался на тему контрактов в КХЛ.
«Насколько текущая ситуация с курсом доллара осложняет ведение переговоров по новым контрактам? Не вижу, что что-то осложняет. Мы живём в России, и у нас всё привязано к курсу рубля, а не к доллару. Тут все всё понимают.
Не опасаюсь ли я падения зарплат из-за того, что все топ-клубы лиги финансируются спонсорами, против которых введены международные санкции? Тут нечего опасаться, потому что вся страна живёт под этими санкциями. Если так случится, то будем работать с тем, что будет. Мы живём в этой стране и не можем существовать отдельно от неё.
Мешает ли мне решение НХЛ о приостановке отношений с КХЛ работать за океаном? Никоим образом ничего не изменилось. Ни в одном клубе вообще нет никаких разговоров. К тому же Меморандум о взаимном уважении контрактов продолжает действовать, и никто нарушать его, как вы понимаете, не собирается», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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