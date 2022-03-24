Экс-форвард «Динамо» Степанов: может быть, Шипачёв все силы и эмоции отдал на Олимпиаду

Экс-форвард московского «Динамо» Александр Степанов поделился мнением об итогах сезона для команды, которая завершила выступление на стадии полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.



«Понятно, что задачу на сезон «Динамо» не выполнило. Сложный олимпийский год. Может быть, не хватило подготовки, не доиграли до конца все игры чемпионата. Плюс в первой серии было 7 матчей.



Что случилось с Шипачёвым? Трудно говорить. Может быть, все силы и эмоции отдал на Олимпиаду и не хватило на плей-офф. Тем более что Олимпиада была сложная, задача была поставлена выиграть золото», – сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».