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Пашков: «Динамо» нужно опереться на российского тренера вратарей. Шведов быть не должно

Пашков: «Динамо» нужно опереться на российского тренера вратарей. Шведов быть не должно
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о тренере вратарей в московском «Динамо».

«Что касается вратарской линии «Динамо», то здесь надо опереться на российского тренера. Приверженность к иностранцам мало что даёт, несмотря на все разговоры (сейчас тренером вратарей команды является швед Магнус Веннстрём. – Прим. «Чемпионата»). Считаю, что не должно быть финнов, шведов, нужен россиянин. Могу привести фамилии Шталенкова и Еремеева, они всем известны и работали здесь. Выбор всегда есть», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, бело-голубые завершили выступление в плей-офф КХЛ на стадии полуфинала Западной конференции.

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