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Sport.cz: чешские хоккеисты КХЛ являются кем-то вроде заложников. Они боятся говорить

Sport.cz: чешские хоккеисты КХЛ являются кем-то вроде заложников. Они боятся говорить
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Чешский журналист издания Sport.cz Мартин Кезр сообщил о состоянии чешских хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

«Все чешские хоккеисты, у которых есть контракты с клубами КХЛ, являются кем-то вроде заложников. Если бы они полезли в конфликт, стали комментировать ситуацию, то оказались бы в тяжёлом положении. Одностороннее расторжение контракта в КХЛ может иметь серьёзные финансовые последствия для игроков.

Хоккеистам сложно принять российское мировоззрение. Лигу пронизывает всё больше пропаганды, и для чешских игроков она становится проблемой, из которой нет выхода. Игроки извиняются за своё молчание, но боятся говорить.

«Салават Юлаев» без проблем отпустил своих легионеров и продолжает играть в плей-офф КХЛ исключительно с россиянами в составе. Многими клубами КХЛ управляют люди, тесно связанные с политикой, выражающие поддержку российскому президенту.

Будущее КХЛ крайне туманно, но всё указывает на то, что со следующего сезона она станет чисто российской лигой, если не считать участия дружественных команд из Минска и Нур-Султана», – пишет Кезр.

В настоящий момент в плей-офф КХЛ выступают три чешских хоккеиста: Шимон Грубец («Авангард»), Лукаш Седлак и Томаш Гика (оба — «Трактор»).

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