СКА в овертайме обыграл «Спартак» и одержал третью победу в серии плей-офф Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским «Спартаком» в четвёртом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».
На 21-й минуте шайбу в составе армейцев забросил нападающий Никита Гусев. Данила Моисеев проскочил вдоль ворот, но вынужден был уходить к правому борту, откуда сделал передачу в центр зоны на Гусева, который мощным броском направил шайбу в нижний угол ворот Оскара Данска.
На 60-й минуте счёт сравнял форвард «Спартака» Йори Лехтеря. Андрей Локтионов подобрал шайбу и отпасовал на дальнюю штангу, и Лехтеря поразил полупустые ворота Ларса Юханссона.
На 13-й минуте овертайма победную шайбу забросил форвард СКА Андрей Кузьменко. Он принял передачу у лицевого борта, на развороте ушёл от защитника, вылез на пятак и с неудобной руки направил шайбу в дальний нижний угол ворот.
Подопечные Романа Ротенберга одержали третью победу в серии над «Спартаком» после поражения в первом матче со счётом 1:6. Следующий матч состоится в субботу, 26 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:30 мск.
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