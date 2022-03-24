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СКА в овертайме обыграл «Спартак» и одержал третью победу в серии плей-офф Кубка Гагарина

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и одержал третью победу в серии плей-офф Кубка Гагарина
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Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским «Спартаком» в четвёртом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

На 21-й минуте шайбу в составе армейцев забросил нападающий Никита Гусев. Данила Моисеев проскочил вдоль ворот, но вынужден был уходить к правому борту, откуда сделал передачу в центр зоны на Гусева, который мощным броском направил шайбу в нижний угол ворот Оскара Данска.

На 60-й минуте счёт сравнял форвард «Спартака» Йори Лехтеря. Андрей Локтионов подобрал шайбу и отпасовал на дальнюю штангу, и Лехтеря поразил полупустые ворота Ларса Юханссона.

На 13-й минуте овертайма победную шайбу забросил форвард СКА Андрей Кузьменко. Он принял передачу у лицевого борта, на развороте ушёл от защитника, вылез на пятак и с неудобной руки направил шайбу в дальний нижний угол ворот.

Подопечные Романа Ротенберга одержали третью победу в серии над «Спартаком» после поражения в первом матче со счётом 1:6. Следующий матч состоится в субботу, 26 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:30 мск.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
24 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гусев (Моисеев, Воробьёв) – 20:49 (5x5)   1:1 Лехтеря (Локтионов, Широков) – 59:00 (6x5)   1:2 Кузьменко (Ожиганов) – 72:49 (5x5)
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