«Спартак» сравнял счёт в матче со СКА за минуту до окончания основного времени
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В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между местным «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. По окончании основного времени счёт ничейный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За минуту до окончания третьего периода шайбу забросил форвард «Спартака» Йори Лехтеря. Голкипер СКА Ларс Юханссон справился с броском от синей линии, но Локтионов подобрал шайбу и отпасовал на дальнюю штангу, и Лехтеря поразил полупустые ворота, переведя игру в дополнительное время.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.
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