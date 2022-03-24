«Спартак» сравнял счёт в матче со СКА за минуту до окончания основного времени

В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между местным «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. По окончании основного времени счёт ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



За минуту до окончания третьего периода шайбу забросил форвард «Спартака» Йори Лехтеря. Голкипер СКА Ларс Юханссон справился с броском от синей линии, но Локтионов подобрал шайбу и отпасовал на дальнюю штангу, и Лехтеря поразил полупустые ворота, переведя игру в дополнительное время.

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Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.