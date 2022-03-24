Р. Ротенберг: СКА нужно искать неординарные решения. Это дало нам результат сегодня

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру клуба в матче со «Спартаком» (2:1, ОТ) в рамках плей-офф КХЛ.
«Стремимся всегда играть первым номером. Пропустили гол, допустили ошибку. Хоккей – игра ошибок. Где-то нам нужно играть проще. Вратарь соперника играет здорово. «Спартак» вообще сильная команда, хорошо играет. Нужно искать неординарные решения, проявлять индивидуальное мастерство. Это дало нам результат сегодня.
Что мешало решить всё в основное время? Не было установки играть пассивно, всегда играем активно. Где-то подвела реализация моментов. Это очень важный фактор в плей-офф. Много моментов – значит, наша система работает. Нужно брать на себя ответственность, решать исход матча. Не запрещаем игрокам играть по схемам. Наоборот, говорим, чтобы они могли импровизировать, особенно в зоне атаки.
Гол Гусева – это системная работа всей пятёрки, наша карусель. Пас на вершину, гол в касание. Где-то есть лишние пасы. Должны улучшить бросковую агрессию. От матча к матчу будем стараться где-то упрощать, больше бросать. Соперник играет плотно с нашими лидерами, это даёт нам возможность улучшать игру, преодолевать трудности», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 24 марта 2022
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