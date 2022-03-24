Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: СКА нужно искать неординарные решения. Это дало нам результат сегодня

Р. Ротенберг: СКА нужно искать неординарные решения. Это дало нам результат сегодня
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру клуба в матче со «Спартаком» (2:1, ОТ) в рамках плей-офф КХЛ.

«Стремимся всегда играть первым номером. Пропустили гол, допустили ошибку. Хоккей – игра ошибок. Где-то нам нужно играть проще. Вратарь соперника играет здорово. «Спартак» вообще сильная команда, хорошо играет. Нужно искать неординарные решения, проявлять индивидуальное мастерство. Это дало нам результат сегодня.

Что мешало решить всё в основное время? Не было установки играть пассивно, всегда играем активно. Где-то подвела реализация моментов. Это очень важный фактор в плей-офф. Много моментов – значит, наша система работает. Нужно брать на себя ответственность, решать исход матча. Не запрещаем игрокам играть по схемам. Наоборот, говорим, чтобы они могли импровизировать, особенно в зоне атаки.

Гол Гусева – это системная работа всей пятёрки, наша карусель. Пас на вершину, гол в касание. Где-то есть лишние пасы. Должны улучшить бросковую агрессию. От матча к матчу будем стараться где-то упрощать, больше бросать. Соперник играет плотно с нашими лидерами, это даёт нам возможность улучшать игру, преодолевать трудности», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузьменко — гений Петербурга! Разбил надежды «Спартака» и приблизил СКА к финалу Запада Кузьменко — гений Петербурга! Разбил надежды «Спартака» и приблизил СКА к финалу Запада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022