Ассистентский дубль Клода Жиру в дебютной игре помог «Флориде» обыграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе «Пантерз» отличились Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Энтони Дюклер и Сэм Райнхарт. За «Канадиенс» забрасывали Ник Судзуки, Джейк Эванс и Пол Байрон.
Дебютную игру за «Флориду» провёл звёздный 34-летний канадский форвард Клод Жиру, обменянный перед дедлайном из «Филадельфии Флайерз». Он провёл на льду 16 минут 24 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+2».
22-летний российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 22.43 на площадке также отметился голевой передачей, набрав 12-е (3+9) очко в 61-й игре сезона.
Ворота «Флориды» в этом матче защищал Спенсер Найт, отразивший 28 бросков из 31, а Сергей Бобровский остался в запасе. Голкипер «Монреаля» Джейк Аллен совершил 37 спасений.
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