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Ассистентский дубль Клода Жиру в дебютной игре помог «Флориде» обыграть «Монреаль»

Ассистентский дубль Клода Жиру в дебютной игре помог «Флориде» обыграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Пантерз» отличились Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Энтони Дюклер и Сэм Райнхарт. За «Канадиенс» забрасывали Ник Судзуки, Джейк Эванс и Пол Байрон.

Дебютную игру за «Флориду» провёл звёздный 34-летний канадский форвард Клод Жиру, обменянный перед дедлайном из «Филадельфии Флайерз». Он провёл на льду 16 минут 24 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+2».

22-летний российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 22.43 на площадке также отметился голевой передачей, набрав 12-е (3+9) очко в 61-й игре сезона.

Ворота «Флориды» в этом матче защищал Спенсер Найт, отразивший 28 бросков из 31, а Сергей Бобровский остался в запасе. Голкипер «Монреаля» Джейк Аллен совершил 37 спасений.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Кофилд, Уайдман) – 00:29 (5x4)   1:1 Барков (Хег, Жиру) – 00:36 (5x5)   1:2 Марчмент – 21:12 (5x5)   2:2 Эванс (Романов, Хоффман) – 25:59 (5x5)   2:3 Дюклер (Шьяро, Юбердо) – 27:06 (5x5)   2:4 Райнхарт (Юбердо, Жиру) – 47:20 (5x4)   3:4 Байрон (Дворак, Армиа) – 56:20 (6x5)
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