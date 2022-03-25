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Наместников получил серию ударов после жёсткой игры против защитника «Каролины»

Наместников получил серию ударов после жёсткой игры против защитника «Каролины»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

Российский нападающий «Старз» Владислав Наместников, который провёл дебютный матч за клуб, поучаствовал в драке. На четвёртой минуте второго периода он впечатал в борт защитника «Каролины» Бретта Песке, после чего американец снял краги и нанёс несколько ударов Наместникову. Россиянин упал на лёд, но не получил тяжёлых повреждений. Видео можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что Наместников получил штраф 5+2 минуты, Песке — 2+10+5 минут. Всего россиянин провёл на льду 10 минут 21 секунду, заработав коэффициент полезности «-1».

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