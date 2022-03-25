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Пастрняк сделал 12-й хет-трик за карьеру в НХЛ. С 2014 года больше оформил только Овечкин

Пастрняк сделал 12-й хет-трик за карьеру в НХЛ. С 2014 года больше оформил только Овечкин
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Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал автором трёх заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

Этот хет-трик стал для 25-летнего форварда вторым в текущем сезоне НХЛ и 12-м за всю карьеру в лиге. Он разделил третье место по их количеству в истории «Брюинз» с нападающим Джонни Бьюсиком. Больше — у Фила Эспозито (26 хет-триков) и Кэма Нили (14).

Пастрняк дебютировал в НХЛ в 2014 году, с того момента больше хет-триков, чем он, сделал только российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (15).

В текущем регулярном чемпионате Пастрняк провёл 64 матча, в которых набрал 64 (36+28) очка при показателе полезности «+6».

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