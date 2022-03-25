Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — об открытии дел по этике на Фазеля и ФХР: Тардиф одурел, у человека клиника

Кожевников — об открытии дел по этике на Фазеля и ФХР: Тардиф одурел, у человека клиника
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) открыть расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР).

«100% ИИХФ ищет новые возможности, чтобы как-то наказать российский хоккей. Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника. Нет, чтобы хоккей развивать… Делать ничего не умеет, а на человека, который почти 30 лет возглавлял ИИХФ и делал всё для развития хоккея и дружбы, подаёт в этику.

Если Тардиф хоккеем занимался, видимо, шайба ему в лоб прилетела. Там сотрясение мозга, и оно не лечится.
Да, всё идёт к тому, что ЧМ-2023 у нас отберут. Ничего страшного, потом вернут. Позор просто, человек сам себя позорит. Он рассказывает, что есть давление спонсоров, но спонсоров всегда можно найти. Есть и азиатские страны, которые готовы взяться за спонсирование чемпионата. Такое ощущение, что Тардиф бредит», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Новость по теме
Совет ИИХФ рассмотрит действия ФХР и экс-главы Фазеля по поводу нарушения кодекса этики
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022