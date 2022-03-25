Кожевников — об открытии дел по этике на Фазеля и ФХР: Тардиф одурел, у человека клиника

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) открыть расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР).
«100% ИИХФ ищет новые возможности, чтобы как-то наказать российский хоккей. Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника. Нет, чтобы хоккей развивать… Делать ничего не умеет, а на человека, который почти 30 лет возглавлял ИИХФ и делал всё для развития хоккея и дружбы, подаёт в этику.
Если Тардиф хоккеем занимался, видимо, шайба ему в лоб прилетела. Там сотрясение мозга, и оно не лечится.
Да, всё идёт к тому, что ЧМ-2023 у нас отберут. Ничего страшного, потом вернут. Позор просто, человек сам себя позорит. Он рассказывает, что есть давление спонсоров, но спонсоров всегда можно найти. Есть и азиатские страны, которые готовы взяться за спонсирование чемпионата. Такое ощущение, что Тардиф бредит», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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