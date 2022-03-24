Совет ИИХФ рассмотрит действия ФХР и экс-главы Фазеля по поводу нарушения кодекса этики

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте прокомментировала информацию о направлении Федерацией хоккея России (ФХР) директивы клубам Континентальной хоккейной лиги о поддержке военной спецоперации на Украине, а также о сотрудничестве экс-главы ИИХФ Рене Фазеля с КХЛ.
«На последнем заседании Совет ИИХФ решил передать два дела в независимый Совет по этике ИИХФ.
Совет ИИХФ направил на рассмотрение в Совет по этике запрос в связи с сообщениями, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении демонстрационных акций в поддержку спецоперации России на территории Украины. Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение кодекса этики ИИХФ, Совет проведёт дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в Дисциплинарный совет ИИХФ.
Совет ИИХФ также решил передать рассмотрение дела пожизненного президента ИИХФ Рене Фазеля в Совет по этике после сообщений о его причастности к России и КХЛ, а также публичных заявлений о спецоперации.
Впоследствии Совет по этике примет решение о передаче этих дел в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения. В настоящее время никаких дисциплинарных взысканий ни к пожизненному президенту ИИХФ, ни к Федерации хоккея России не предъявлялось», — говорится в сообщении организации.
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