Открытие «Арены-Омск» состоится 15 сентября. Ожидается концерт с приглашённой звездой

Стала известна дата открытия «Арены-Омск», нового домашнего стадиона «Авангарда». Как сообщает РИА «Омскинформ», открытие нового спорткомплекса состоится 15 сентября.
«Запланирован большой концерт с приглашённой звездой. Имя звезды пока держится в секрете.
В пресс-службе «Авангарда» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию», — говорится в материале.
Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт на домашней площадке. Вместимость новой арены – 12 тыс. зрителей. Предусмотрено 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также для спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект должен был стать площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году, однако ИИХФ объявила о решении перенести турнир из России.
- 25 марта 2022
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