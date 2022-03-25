И. Воробьёв обошёл Никитина и стал 4-м тренером в истории КХЛ по числу побед в плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после успеха в четвёртом матче серии с «Авангардом» (5:1) вышел на четвёртое место в истории Континентальной хоккейной лиги по количеству побед в плей-офф Кубка Гагарина.

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, наставник одержал 53-ю победу в карьере (85 матчей, 62% побед). Воробьёв обошёл главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина (52 победы в 82 встречах, 63%). На третьем месте находится Дмитрий Квартальнов (68 побед в 114 матчах, 60%), на втором — Зинэтула Билялетдинов (74 победы в 117 встречах, 63%). Лидирует Олег Знарок, одержавший 79 побед в 120 встречах плей-офф (66% побед).

Напомним, магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».