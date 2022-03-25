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Агент Олега Знарка прокомментировал возможность его клиента возглавить «Ак Барс»

Агент Олега Знарка прокомментировал возможность его клиента возглавить «Ак Барс»
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Пётр Приходько, агент известного тренера Олега Знарка, прокомментировал слухи о том, что его клиент может возглавить «Ак Барс». Сообщалось, что Знарок — основной кандидат на пост главного тренера казанцев.

«Никакого решения ещё нет. Я ничего не знаю об этом. Вы бежите впереди паровоза», — приводит слова Приходько «Бизнес Online».

Напомним, сейчас ходит много слухов о том, кто может возглавить «Ак Барс». На данный момент наставником казанцев остаётся Дмитрий Квартальнов. Под его руководством «Ак Барс» вышел в плей-офф, где потерпел поражение в серии с «Авангардом» в первом раунде. После шести матчей (2-4) казанцы покинули состав участников плей-офф.

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