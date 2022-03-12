Квартальнов ответил на вопрос, готов ли он уйти из «Ак Барса» после вылета из плей-офф
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в серии с омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Готов ли я после вылета в первом раунде говорить об уходе по собственному желанию? Я всё прекрасно понимаю, решение примет руководство. Результат неудовлетворительный, я готов. Какие эмоции у меня сейчас? Опустошение. Не донесли до ребят… Это точно не мастерство, всё решило то, что «Авангард» был позаряженнее нас. Мы проиграли в этом, а это ключевое», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, казанцы уступили омичам после шести матчей.
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