Владимир Тарасенко сравнялся с Сёминым в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко реализовал большинство в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:5).



Он забросил 239-ю шайбу в карьере в НХЛ, проведя 587 встреч. Таким образом, Тарасенко сравнялся с Александром Сёминым в списке лучших российских снайперов в НХЛ. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова нападающий «Сент-Луиса» отстаёт на 10 голов — 249 в 807 матчах. Павел Дацюк, находящийся на 10-м месте, забросил на 75 шайб больше — 314 в 953 встречах.

Напомним, в Сент-Луисе (Канада) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.