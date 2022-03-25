Владимир Тарасенко сравнялся с Сёминым в списке лучших российских снайперов в НХЛ
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко реализовал большинство в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:5).
Он забросил 239-ю шайбу в карьере в НХЛ, проведя 587 встреч. Таким образом, Тарасенко сравнялся с Александром Сёминым в списке лучших российских снайперов в НХЛ. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова нападающий «Сент-Луиса» отстаёт на 10 голов — 249 в 807 матчах. Павел Дацюк, находящийся на 10-м месте, забросил на 75 шайб больше — 314 в 953 встречах.
Напомним, в Сент-Луисе (Канада) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.
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