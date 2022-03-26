Макар стал лучшим по голам за сезон среди защитников «Колорадо». Рекорд держался 25 лет

В ночь с 25 на 26 марта в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
Во встрече дубль оформил защитник «лавин» Кейл Макар. Он забросил 23-ю и 24-ю шайбу в сезоне. Таким образом, он установил новый рекорд в истории «Колорадо» по количеству голов за один сезон среди защитников. Предыдущим рекордсменом «Эвеланш» был латышский защитник Сандис Озолиньш, который забросил 23 шайбы в сезоне-1996/1997.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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