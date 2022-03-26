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«Это крайне уникальный подарок». Главный тренер «Каролины» — о броске Овечкина

«Это крайне уникальный подарок». Главный тренер «Каролины» — о броске Овечкина
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Все стоят в той же точке, что и он, и бросают оттуда — а он забивает. Это крайне уникальный подарок. Вот почему он, скорее всего, станет лучшим снайпером всех времён.

Он пробивает всё — я имею в виду, что шайба летит через четырёх или пять игроков и в конце оказывается в сетке.

Отстойно смотреть на то, как он нам забивает, но он определённо особенный игрок», — приводит слова Бриндамора Yahoo Sports.

Напомним, в текущем сезоне 36-летний Овечкин забросил 41 шайбу в 64 встречах. Всего на счету россиянина сейчас 771 гол. Он отстаёт от идущего на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ Горди Хоу на 30 шайб (801). Лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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