«Это крайне уникальный подарок». Главный тренер «Каролины» — о броске Овечкина

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Все стоят в той же точке, что и он, и бросают оттуда — а он забивает. Это крайне уникальный подарок. Вот почему он, скорее всего, станет лучшим снайпером всех времён.
Он пробивает всё — я имею в виду, что шайба летит через четырёх или пять игроков и в конце оказывается в сетке.
Отстойно смотреть на то, как он нам забивает, но он определённо особенный игрок», — приводит слова Бриндамора Yahoo Sports.
Напомним, в текущем сезоне 36-летний Овечкин забросил 41 шайбу в 64 встречах. Всего на счету россиянина сейчас 771 гол. Он отстаёт от идущего на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ Горди Хоу на 30 шайб (801). Лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
- 26 марта 2022
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