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Артюхин: хотел бы остаться в «Нефтехимике». Дальше всё зависит от руководства

Артюхин: хотел бы остаться в «Нефтехимике». Дальше всё зависит от руководства
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Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Артюхин поделился мыслями о том, будет ли он продолжать карьеру и в каком клубе он может сделать это.

«Собираюсь продолжать карьеру. Интересует только КХЛ. Хотел бы остаться в «Нефтехимике». Озвучил своё желание после сезона руководству, дальше всё будет зависеть от него», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в середине декабря 2021 года нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Евгением Артюхиным. Ранее в текущем сезоне он выступал за «Адмирал», принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-5». За «Нефтехимик» 38-летний форвард сыграл 11 матчей и набрал 1 (0+1) очко.

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